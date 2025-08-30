Ουναΐ: Ανακοινώθηκε από την Τζιρόνα έως το 2030
Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι και επίσημα παίκτης της Τζιρόνα και θα συνεχίσει την καριέρα του στα γήπεδα της La Liga! Ο 25χρονος Μαροκινός, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, υπέγραψε με την Τζιρόνα συμβόλαιο πέντε ετών, δηλαδή έως το 2030.
Η ισπανική ομάδα απέκτησε τον Ουναΐ από την Μαρσέιγ, στην οποία δεν υπολογιζόταν, για 6 εκατ. ευρώ, ενώ η γαλλική ομάδα με τη σειρά της διατήρησε το 20% ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.
Θυμίζουμε ότι επιθυμία του ίδιου ήταν να αγωνιστεί στη La Liga και μετά από πιέσεις η Τζιρόνα «έπεσε» τελικά κάτω από τα 12 εκατ. που ζητούσε η Μαρσέιγ και το deal με τους Ισπανούς επετεύχθη.
