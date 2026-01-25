Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: «Καθαρό πέναλτι στον Ούρονεν»

Μάκης Σταθάτος
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

bet365

Παράπονα στον Ατρόμητο για τον μη καταλογισμό πέναλτι στο 3' σε ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ατρόμητος κράτησε στο μηδέν τον Παναθηναϊκό και είχε τις ευκαιρίες να σκοράρει, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε, ώστε να πάρει μία σπουδαία νίκη.

Κυριότερη ευκαιρία ήταν το πέναλτι του Μίχορλ, το οποίο απέκρουσε ο Λαφόν. Στον Ατρόμητο, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν δόθηκε νωρίτερα ένα ακόμα πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Μπόκου στον Ούρονεν.

Όπως έλεγαν οι Περιστεριώτες «στο 3' της αναμέτρησης υπάρχει ένα ξεκάθαρο πέναλτι, το οποίο δεν καταλόγισε ο Βεργέτης και πολύ περισσότερο ο VAR Κατσικογιάννης, που δεν τον φώναξε για on field review. Υπάρχει εμφανέστατη κλοτσιά στον αριστερό αστράγαλο του Ούρονεν».

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Δείτε τη φάση

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα