Παράπονα στον Ατρόμητο για τον μη καταλογισμό πέναλτι στο 3' σε ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ατρόμητος κράτησε στο μηδέν τον Παναθηναϊκό και είχε τις ευκαιρίες να σκοράρει, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε, ώστε να πάρει μία σπουδαία νίκη.

Κυριότερη ευκαιρία ήταν το πέναλτι του Μίχορλ, το οποίο απέκρουσε ο Λαφόν. Στον Ατρόμητο, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν δόθηκε νωρίτερα ένα ακόμα πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Μπόκου στον Ούρονεν.

Όπως έλεγαν οι Περιστεριώτες «στο 3' της αναμέτρησης υπάρχει ένα ξεκάθαρο πέναλτι, το οποίο δεν καταλόγισε ο Βεργέτης και πολύ περισσότερο ο VAR Κατσικογιάννης, που δεν τον φώναξε για on field review. Υπάρχει εμφανέστατη κλοτσιά στον αριστερό αστράγαλο του Ούρονεν».

Δείτε τη φάση