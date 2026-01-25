Μπενίτεθ: «Θα παλέψουμε για την τετράδα»
Ο Παναθηναϊκός είχε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο, ένα υποφερτό δεύτερο στο Περιστέρι. Έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο και δεν μπόρεσε να μειώσει τη διαφορά από τον Λεβαδειακό.
Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη κι ότι θα παλέψει για να μπει στην τετράδα... Αναλυτικά οι δηλώσεις του 65χρονου Ισπανού τεχνικού:
«Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, είχαμε μία πολύ καλή ευκαιρία, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό».
Για την τετράδα: «Είμαστε ανήσυχοι. Κάθε ματς θα είναι τελικός. Είχαμε θέματα, δεν υπήρχε ενέργεια. Κάποιοι παίκτες δεν ήταν στο 100%, είδατε και τον Τσιριβέγια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παλέψουμε για να μπούμε στην τετράδα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι fit».
Τη διαφορά εικόνας με το ευρωπαϊκό ματς: «Στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα βελτιωθήκαμε κι αξίζαμε να νικήσουμε. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθείς, αλλά δεν νικάς πάντα».
