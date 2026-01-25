Η ΑΕΚ έκοψε το απόγευμα της Κυριακής στα Σπάτα την πρωτοχρονιάτικη πίτα παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας, Μάριου Ηλιόπουλου.

Οι παίκτες της ΑΕΚ την Κυριακή το απόγευμα βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο στα Σπάτα για αποφόρτιση μετά το διπλό επί του Αστέρα στην Τρίπολη, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους κιτρινόμαυρους να περάσουν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Παράλληλα στα Σπάτα έλαβε χώρα και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΑΕΚ, όπου έδωσε το «παρών» και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος.

Όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν εκεί. Ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, ο αθλητικός διευθυντής Χαβιέρ Ριμπάλτα, όπως και τα μέλη της διοίκησης, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να κάνει και ομιλία και το κλίμα να είναι όμορφο και οικογενειακό.

Οι κιτρινόμαυροι τη Δευτέρα και την Τρίτη θα πάρουν ανάσες μετά το διήμερο ρεπό που έδωσε ο Νίκολιτς και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από Τετάρτη για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή.