Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για τον σημαντικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.

Σωρεία αλλαγών αποφάσισε να κάνει στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Ατρόμητο ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έκανε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά έξι αλλαγές δίνοντας μέχρι και στον Μπόκο την πρώτη του συμμετοχή ως βασικός σε ματς πρωταθλήματος!

Αλλαγή υπήρξε και στην διάταξη, αφού από το 3-4-2-1 που χρησιμοποίησε στην Βουδαπέστη εναντίον της Φερεντσβάρος, ο 65χρονος προπονητής επέλεξε σήμερα το 4-4-2.

Στο τέρμα διατήρησε τον Λαφόν ενώ στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν οι Ίγνκασον και Τουμπά. Στα πλάγια αυτής ο Κώτσιρας πήρε τη θέση του απόντα Καλάμπρια ενώ ο Κυριακόπουλος παρέμεινε στα αριστερά, παίζοντας για δεύτερο σερί παιχνίδι βασικός για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Έκπληξη είχαμε και στην μεσαία γραμμή με τον Τσιριβέγια να μένει στον πάγκο και τους Σιώπη και Μπακασέτα να είναι οι δύο μέσοι (πάλι «οκτάρι» ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, όπως και στη Βουδαπέστη). Στα πλάγια θα βρεθεί δεξιά ο νεαρός Μπόκος και αριστερά ο Ζαρουρί.

Οι δύο φορ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι οι Τεττέη και Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι:

Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν - Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος - Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί - Πάντοβιτς, Τεττέη.