Στην καυτή ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με την Μπέτις, στέκονται οι Ισπανοί.

Η τραγική εικόνα που παρουσιάζει το ΟΑΚΑ στους εφετινούς αγώνες του Παναθηναϊκού στο Europa League με τους γερανούς και τις μισές θύρες κλειστές, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ομάδων που φιλοξενούνται σε αυτό. Πόσω μάλλον ενόψει του σημερινού παιχνιδιού με την Μπέτις για την φάση των «16» της διοργάνωσης...

Η ΑS φιλοξενήσει ένα σχετικό θέμα το πρωί της Πέμπτης, το οποίο είχε τίτλο: «Ολυμπιακό Στάδιο, το γήπεδο που "καταράστηκε" ένας Ισπανός αρχιτέκτονας», με το λιντάκι να αναφέρει πως ανακαινίζεται, καθώς ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, ενώ γίνεται αναφορά και στις καθυστερήσεις που υπήρξαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Στο τέλος του όμως, τονίζει πως παρά την μείωση της χωρητικότητας, η ατμόσφαιρα που περιμένει την Μπέτις θα είναι ιδιαιτέρως καυτή. «Αναμένται λοιπόν μία μικρή ελληνικό κόλαση. Οι οπαδοί της ελληνικής ομάδας φημίζονται για την θέρμη τους, αν και ο στιβος που υπάρχει μεταξύ του γηπέδου και των εξεδρών αποτρέπει πολλά περιστατικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους παίκτες. Τα περίφημα βεγγαλικά είναι αναπόφευκτα. Οι ελληνικές αρχές δεν βάζουν τέλος σε αυτό το πρόβλημα για το οποίο συνήθως επιβάλλεται πρόστιμο από την UEFA», λέει χαρακτηριστικά.

Για το αποψινό παιχνίδι πάντως, οι οπαδοί της Μπέτις δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνολικά η Ισπανική ομάδα μπορούσε να πάρει περίπου 1.500 εισιτήρια, όμως από αυτά διέθεσε τελικά μόλις 300, με τους οπαδούς της να φιλοξενούνται στην θύρα που είναι κάτω από μάτριξ, από την πλευρά της Σπύρου Λούη.