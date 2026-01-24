Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 1-0.

Η ΑΕΚ τα βρήκε δύσκολα, αλλά πέρασε με «διπλό» από την έδρα του Αστέρα AKTOR. Ο Λούκα Γιόβιτς μπορεί να μην έκανε... καρέ όπως στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όμως το υπέροχο γκολ του ήταν αρκετό, ώστε ο Δικέφαλος να πάρει τη νίκη με 1-0.