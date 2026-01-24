Η αποστολή του ΟΦΗ για τον εντός έδρας αγώνα της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κόντρα στον Παναιτωλικό (25/1, 18:00).

Με πρωινή προπίνηση στο ΒΑΚ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης θα έχει στη διάθεση του γεμάτη «φαρέτρα» κόντρα στον Τίτορμο.

Για δεύτερη ημέρα Κωστούλας, Θεοδοσουλάκης και Καινουργιάκης προπονήθηκαν κανονικά, με τους δυο πρώτους να συμπεριλαμβάνουνται στην αποστολή. Θυμίζουμε πως ο διεθνής νεαρός στόπερ ταλαιπωρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και τα δυο «παιδιά» του Ομίλου από ίωση.

Από την άλλη εκτός έμεινε ο Γιώργος Κανελλόπουλος, ο οποίος έχει κάνει μόλις δυο προπονήσεις με τη νέα του ομάδα.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σενγκέλια, Ισέκα, Σαλσέδο