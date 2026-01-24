Η ΑΕΚ... χαμαιλέοντας του Νίκολιτς, οι διαιτητές και ο Ηλιόπουλος!

Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει focus στο αγωνιστικό και την επιλογή προσώπων ανάλογα τον αντίπαλο, εστιάζει στη διαιτητική ομάδα και την κίνηση του ιδιοκτήτη της Ένωσης...

Μια σημαντική και συνάμα δύσκολη αναμέτρηση, απ' αυτές που διαχρονικά και δικαιολογημένα αναφέρονται ως επικίνδυνη... στροφή στο δρόμο του πρωταθλητισμού, είναι αυτή που έχει σήμερα η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενείται από τον Αστέρα στην Τρίπολη και φυσικά στόχος είναι το διπλό που θα διατηρήσει τους "κιτρινόμαυρους" στην κορυφή της βαθμολογίας και μάλιστα τούτη τη φορά μόνη της δίχως συγκάτοικο: αυτό διότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει αναβολή και εφόσον η ΑΕΚ επικρατήσει στην Αρκαδία θα βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση, με τους ανταγωνιστές της φυσικά, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, να έχουν από ένα ματς λιγότερο! Δεδομένα πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική μια εβδομάδα πριν παιχθεί, όποια κι αν είναι τα αποτελέσματα του Σαββάτου (παίζει και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ), το ντέρμπι κορυφής μεταξύ της Ένωσης και της ομάδας του Φαλήρου στην Νέα Φιλαδέλφεια...

Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ΑΕΚ θα έχει τη συμπαράσταση και στήριξη 2.500 και βάλε φίλων της που θα βρίσκονται στη θύρα 4 και στην 1Γ και 1Δ του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης"! Είναι πάντα διαφορετικό όταν η Ένωση έχει στο πλευρό της το κοινό της και δεν είναι τυχαίο ότι το αναφέρει κάθε φορά ο εκάστοτε προπονητής της ομάδας. Είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο το δέσιμο και η εξάρτηση των παικτών του Δικέφαλου με τον κόσμο και παίρνουν τεράστια δύναμη. Το δύσκολο του αγώνα είναι το άγνωστο του αντιπάλου για την ΑΕΚ μιας και κανείς δεν γίνεται να γνωρίζει πώς θα παρατάξει την ομάδα του ο Ράσταβατς στην πρώτη του για 3η φορά στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης! Από την άλλη η ομάδα του Νίκολιτς έχει αποδείξει φέτος ότι είναι... χαμαιλέοντας και προσαρμόζεται στις ανάγκες του αντιπάλου: αν παίζει ταμπούρι άμυνα επιλέγει καλούς χειριστές για τα άκρα και χαφάτους, αν υπάρχει δυνατότητα να παίξει στο χώρο προκρίνεται η επιλογή εξτρέμ.

Η επικράτηση επί του Παναθηναϊκού απέκτησε τεράστια αξία αλλά για να κλειδώσει αυτή θα πρέπει να κεφαλοποιήσει το αποτέλεσμα στο Αθηναϊκό ντέρμπι. Κοινώς πρέπει να περάσει από την Αρκαδία με το διπλό και να φτιάξει ακόμη περισσότερο την επόμενη μέρα της και να αποβάλλει πίεση από το επερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφεια. Κάτι που γνωρίζουν καλά στην ΑΕΚ, το συζήτησαν αρκετά μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές και ταυτόχρονα το τεχνικό τιμ (απόλυτα δικαιολογημένα). Διότι αυτά τα ματς αν τα κερδίσεις αναδεικνύονται και οι νίκες στα ντέρμπι και καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι δεν έχει καμία αξία να πάρεις ένα ντέρμπι, ακόμη και με εμφατικό σκορ, αν μετά στα ματς με μικρομεσαίες ομάδες κάνει γκέλες: βαθμολογικά θα έχεις κάνει βήματα προς τα πίσω...

Τη σημασία του αγώνα την αναδεικνύει και η ΚΕΔ και ο ορισμός της διαιτητικής ομάδας στην Τρίπολη: όλοι εκείνοι που έχει παράπονα η ΑΕΚ πλην Παπαπέτρου! Όρισε να σφυρίξει το ματς τον Ευαγγέλου (ανακοινώσεις της Ένωσης σε βάρος του ως VARίστας) και ο Τσακαλίδης στο VAR που ακύρωσε δυο γκολ της ομάδας του Νίκολιτς στην Κρήτη με τον ΟΦΗ: ακόμη ψάχνουμε γιατί δεν μέτρησε έστω το τέρμα του Ζοάο Μάριο! Προσέξτε δεν σημειώνω ότι θα κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν την ΑΕΚ, ειδικά πριν τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι και νορμάλ να επιλέγουν σε τόσο κρίσιμο ματς μια δυάδα που δεδομένα έχει προκαλέσει δικαιολογημένα παράπονα από τον Δικέφαλο, αυτό θαρρώ το αντιλαμβάνεται και ένα πεντάχρονο, αλλά θα κριθούν με την ολοκλήρωση του αγώνα.

Για κλείσιμο αξίζει μια και παραπάνω αναφορά στον Μάριο Ηλιόπουλο και την απόφαση που πήρε να αναλάβει έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν τις οικονομικές υποχρεώσεις για το τμήμα χάντμπολ. Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά παρακαλώ, δεν έχει επαναληφθεί, από διοικητικό ηγέτη στην ΑΕΚ και έχει κι αυτή τη σημασία του. Αναδεικνύεται μέσα από αυτή τη κίνηση πώς βλέπει συνολικά την οικογένεια της Ένωσης ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Ωστόσο χρειάζεται να ενεργοποιηθεί ο κόσμος για τα ερασιτεχνικά τμήματα και δεν εννοώ αποκλειστικά οικονομική βοήθεια, αλλά να γίνουν μέλη, να επιβάλλουν μέσω εκλογών και Γενικών Συνελεύσεων τις απόψεις τους. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα...