Αντίνο: «Περήφανος που είμαι μέρος αυτού του κλαμπ»

Σωτήρης Μυκονίου
Πρώτη για τον Αντίνο στα πράσινα

Ο Σαντίνο Αντίνο έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα Social Media ως παίκτης του Παναθηναϊκού και εξέφρασε την περηφάνεια του που φόρεσε την πράσινη φανέλα.

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι με κάθε επισημότητα η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ο Αργεντινός εξτρέμ βρίσκεται από την Κυριακή (18/1) στη χώρα μας, την Πέμπτη (22/1) ανακοινωθήκε και μια μέρα μετά την ισοπαλία στη Βουδαπέστη έκανε την πρώτη του προπόνηση υπό τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο 20χρονος winger έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο Instargam ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλλιού και εξέφρασε την περηφάνεια του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Περήφανος που είμαι μέρος αυτής της υπέροχης ομάδας. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για τον στόχο μας», είπε ο Αντίνο.

