Ο Ολίμπιου Μορουτσάν αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον Άρη και η αλήθεια είναι ότι οι «κίτρινοι» δεν έχουν κάτι να θυμούνται από την παρουσία του Ρουμάνου μέσου.

Η μεταγραφή του Ολίμπιου Μορουτσάν στη Ραπίντ Βουκουρεστίου θεωρούταν δεδομένη από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, γι’ αυτόν τον λόγο είχε προκαλέσει αίσθηση η χρησιμοποίησή του στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής απέναντι στην ΑΕΛ NOVIBET. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ρουμάνο μέσο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες. Βάσει αριθμών, ο Μορουτσάν χρησιμοποιήθηκε σε 17 αγώνες δίχως να καταγράψει γκολ ή ασίστ παρότι είχε αποκτηθεί με το σκεπτικό προσθήκης ενός παίκτη με δημιουργική ικανότητα. Οι πενιχροί αριθμοί αποτυπώνουν επίσης το επίπεδο της πραγματικής αγωνιστικής προσφοράς του. Το βασικό επιχείρημα του Ρουμάνου ήταν ότι ελαχίστως χρησιμοποιήθηκε στη φυσική θέση του – εσωτερικός ή επιτελικός μέσος – αλλά συνήθως έπαιζε στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Οι σκέψεις του Άρη για τον Μορουτσάν φάνηκαν μέσα από την πρόθεσή του στην εύρεση ενός συναινετικού διαζυγίου. Εξάλλου, οι φετινές επιδόσεις του παίκτη δεν θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη λήψη πρόταση πώλησης των δικαιωμάτων του και κατ’ επέκταση, μείωσης της ζημίας, πολλώ δε μάλλον εξασφάλισης κέρδους. Οι «κίτρινοι» περισσότερο προσπάθησαν να απεμπλακούν από το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη και προς αυτήν την κατεύθυνση, η πρόταση της Ραπίντ Βουκουρεστίου σε συνδυασμό με την επιθυμία αποχώρησης και του παίκτη, τον οδήγησε στον επαναπατρισμό του.

Κι έτσι οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στην κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου. «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη λύση –κοινή συναινέσει- της συνεργασίας της με τον Olimpiu Morutan και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.