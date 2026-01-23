ΑΕΚ: «Η μαζική παρουσία σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λιβαδειά, δείχνει τον δρόμο για την Τρίπολη»

Το μήνυμα της ΑΕΚ προς τους φιλάθλους της για την παρουσία τους στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Η ΑΕΚ «ψάχνει» στην Τρίπολη την πρώτη της εκτός έδρας νίκη για το 2026 και θα το κάνει σε συνθήκες... Νέας Φιλαδέλφειας. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στο πλευρό της στο «Θεόδωρος Κοκολοτρώνης» περίπου 2.000 Ενωσίτες για το ματς με τον Αστέρα AKTOR.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ μέσω ανακοίνωσης έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της, στους οποίους ζήτησε να έχουν ανάλογη συμπεριφορά με τα προηγούμενα εκτός έδρας ματς σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λιβαδειά, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος τιμωρίας της έδρας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Όπως είναι γνωστό, για τον αυριανό (24/1, 19.30) εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας στην Τρίπολη με τον Asteras Aktor, έχουν παραχωρηθεί θύρες για την κάλυψη των αναγκών των φιλάθλων της ομάδας μας.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο, πρέπει να έχουν υπ' όψιν πως οι προϋποθέσεις από πλευράς μέτρων ασφαλείας είναι ακριβώς οι ίδιες με τους εντός έδρας αγώνες μας. Είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα και να προστατευθεί η ομάδα και το Σπίτι Μας, ενόψει της συνέχειας στο πρωτάθλημα.

Όχι αντικείμενα, όχι καπνογόνα, φωτοβολίδες, κροτίδες. Πνεύμα συνεργασίας με τις αρχές ασφαλείας και τους υπεύθυνους του γηπέδου. Η μαζική παρουσία των φιλάθλων μας φέτος σε Ηράκλειο, Λάρισα, Λιβαδειά χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα, δείχνει το δρόμο και για την Τρίπολη.

Ενισχύουμε την προσπάθεια των παικτών και του προπονητή μας, προστατεύουμε την ομάδα και την έδρα μας».