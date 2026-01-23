Ο Μαρσέλο Μπρόζοβιτς βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και έγινε μία πρώτη επαφή προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Η υπόθεση του Αντρέ Λουίζ της Ρίο Άβε βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τη θέση του εξτρέμ, ωστόσο στον Ολυμπιακού κοιτούν να ενισχυθούν και σε άλλες θέσεις ενόψει της συνέχειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις περιπτώσεις που έχει υπάρξει προσέγγιση από την πλευρά των Πειραιωτών είναι αυτή του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ και το συμβόλαιο του 33χρονου χαφ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού αναμένουν τη στάση του ποδοσφαιριστή για το πώς βλέπει την προοπτική της Ελλάδας καθώς λαμβάνει ένα μεγάλο ποσό ως συμβόλαιο και θα πρέπει να ρίξει αρκετά τις απαιτήσεις του.

Ο Κροάτης χαφ έχει ένα πλούσιο βιογραφικό στις πλάτες του καθώς ήταν μέρος της Ίντερ για 8 χρόνια μετρώντας 330 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 31 γκολ και 43 ενώ πανηγύρισε ένα πρωτάθλημα Ιταλίας, δύο κύπελλα και ισάριθμα κύπελλα ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Europa League και τον τελικό του Chamnpions League όπου ήταν και αρχηγός.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ με την οποία στέφθηκε τρεις φορές πρωταθλητής, είχε γίνει πλουσιότερη κατά οκτώ εκατ. ευρώ από την πώληση του ενώ η Ίντερ έβαλε στα ταμεία της το ποσό των 16 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει στην Αλ Νασρ. Παράλληλα είναι 99 φορές διεθνής με την Κροατία και ανήκε στη χρυσή φουρνιά που πήγε στον τελικό του Μουντιάλ το 2018.

Τέλος, στη φετινή σεζόν στη Σαουδική Αραβία με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, μετρά 22 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ και τέσσερις ασίστ.