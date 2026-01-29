Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άγιαξ έφερε την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη 10η θέση και στην Τσεχία.

Σπουδαία νίκη με 1-2 μέσα στην έδρα του Άγιαξ και πρόκριση στα play offs του Champions League πανηγύρισε ο Ολυμπιακός με τα γκολ των Ζέλσον Μαρτίνς και Εσε.

Με τη νίκη αυτή πήρε σημαντική ώθηση και η Ελλάδα, η οποία πλησίασε τη 10η θέση και την Τσεχία.

Συγκεκριμένα η Ελλάδα από τους 44.862 βαθμούς με το διπλό του Ολυμπιακού πήγε στους 45.612 με την Τσεχία να μένει στους 46.325 μετά την ήττα της Σλάβια Πράγας με 4-1 από την Πάφο και να συνεχίζει με τρεις εκπροσώπους.

Η Πολωνία που έχει τρεις ομάδες στο Conference League παρέμεινε στη 12η θέση με 44.625 βαθμούς, ενώ η 13η Δανία έμεινε στους 40.365 με την Κοπεγχάγη να γνωρίζει την ήττα με 4-1 από την Μπαρτσελόνα και να μένει μια εκπρόσωπο.

Η βαθμολογία της UEFA