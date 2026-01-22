Πολύ κοντά στον Καμπίνι ο Παναθηναϊκός!

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Παναθηναϊκός έχει προχωρημένες επαφές με την Μόλντε για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, Σαμουκέλε Καμπίνι.

Ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέρθηκε και στην εκπομπή των Galacticos, έχει προχωρήσει αρκετά με την περίπτωση ενός αριστερού μπακ και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta αυτός είναι ο διεθνής Νοτιοαφρικανός άσος της Μόλντε, Σαμουκέλε Καμπίνι.

Oι ''πράσινοι'' έχουν προχωρημένες επαφές με την Μόλντε για την αγορά του 22χρονου άσου, ο οποίος ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα και είναι τέσσερις φορές διεθνής με την χώρα του.

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τις επόμενες ημέρες η υπόθεση θα μπει στην φάση της οριστικής υλοποίησης.

Το who is who του Σαμουκέλε Καμπίνι

Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική στις 15 Μαρτίου του 2004 κι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία των Ορλάντο Πάιρατς, μία εκ των πιο γνωστών ομάδων της χώρας.

Έφτασε μέχρι και την δεύτερη ομάδα τους, όμως εκεί κάπου σταμάτησε ο δρόμος του, αφού η ΤΣ Γκάλαξι τον ενέταξε στην ομάδα της το καλοκαίρι του 2023 σε ηλικία 19 ετών.

Την πρώτη του σεζόν ο νεαρός αριστερός οπισθοφύλακας έκανε 15 συμμετοχές, δίνοντας και δύο ασίστ, την επόμενη σεζόν (2024-2025) έκανε ακόμη 23 μέχρι στα τέλη του Μαρτίου, η Μόλντε κινήθηκε για την απόκτησή του πληρώνοντας ένα ποσό της τάξεως των 760 χιλ. ευρώ.

Με την νορβηγική ομάδα έκανε 23 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ ενώ κατάφερε τον Οκτώβριο του 2025 να κληθεί και στην εθνική ομάδα της χώρας του, με την οποία μετράει τέσσερις συμμετοχές.

Η μία εξ' αυτών ήταν στο πρόσφατο Copa Africa όταν ξεκίνησε στο παιχνίδι με το Καμερούν για την φάση των «16» και αγωνίστηκε ως αριστερός χαφ.