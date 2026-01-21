Φέρνει τον νεαρό εξτρέμ Ουκάκι ο Ατρόμητος

Με τον νεαρό Νιγηριανό εξτρέμ Εχίτζε Ουκάκι θα ενισχυθεί ο Ατρόμητος, καθώς θα τον αποκτήσει με την μορφή δανεισμού από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Την τρίτη του και τελευταία μεταγραφή για την χειμερινή μεταγραφική περίοδο πυροδοτεί ο Ατρόμητος. Οι Περιστεριώτες κινούνται για την απόκτηση του νεαρού Εχίτζε Ουκάκι με την μορφή δανεισμού από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο 21χρονος Νιγηριανός αγωνίζεται στα άκρα και αποτελεί επιλογή του Ντούσαν Κέρκεζ καθώς είχαν συνυπάρξει στη Μπότεφ Πλόβντιβ (προερχόμενος από την Ακαδημία Βίστα) τη σεζόν 2024-25, όπου ο Ουκάκι σε 58 αγώνες σημείωσε 7 γκολ και είχε 4 ασίστ.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Ουκάκι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ της Championship. Με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας, ο νεαρός εξτρέμ μία συμμετοχή. Εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνηση του Ουκάκι στο Περιστέρι, αυτή θα είναι η τρίτη (και τελευταία) μεταγραφή μετά τους Τσούμπερ και Μήτογλου.