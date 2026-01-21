Οι ορισμοί της ΚΕΔ για τους διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Μόνο με Έλληνες διαιτητές θα διεξαχθούν τα παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, αφού δεν υπάρχει κανένα μεγάλο ματς. Η ΚΕΔ επέλεξε τον Τάσο Σιδηρόπουλο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Βόλο, τον Άγγελο Ευαγγέλου για το ματς της ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον Αστέρα, τον Χρήστο Βεργέτη για το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός και τον Μιχάλη Ματσούκα για το Άρης - Λεβαδειακός.

Υπενθυμίζουμε πως το εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά αναβλήθηκε μετά από χρήση του «joker's right» που είχε ο «δικέφαλος του βορρά» λόγω των κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με Μπέτις και Λυών.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών για την 18η αγωνιστική:

Άρης-Λεβαδειακός, Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, Βοηθοί: Στεφανής και Βαλιώτης, Τετάρτος: Κατοίκος, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος

ΟΦΗ-Παναιτωλικός, Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας, Βοηθοί: Κωνσταντίνου και Δέλλιος, Τέταρτος: Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης, Βοηθοί: Φωτόπουλος και Στάικος, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς

Ολυμπιακός-Βόλος, Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Πολυχρόνης και Δημητριάδης, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος, VAR: Τζήλος, Πουλικίδης

Αστέρας-ΑΕΚ, Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου, Βοηθοί: Πάτρας και Τσολακίδης, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Τσακαλίδης, Παπαπέτρου

Λάρισα-Πανσερραϊκός, Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος, Βοηθοί: Μπαλιάκας και Μάτσας, Τέταρτος: Ανδριανός, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς