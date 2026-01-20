Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή της Αστέρη Κωνσταντινίδη στον Ολυμπιακό με μεταγραφή.

Ποδοσφαιρικό προϊόν των Ακαδημιών του Πανσερραϊκού ο χαφ Αστέρης Κωνσταντινίδης εντάχθηκε το 2020 στην ομάδα Elite που δημιούργησε ο προπονητής Σάκης Αναστασιάδης και η οποία το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κ14 στην ΕΠΣΜ κερδίζοντας στον τελικό τον Ολυμπιακό με τον ίδιο να σκοράρει και να αναδεικνύεται MVP.

Στη συνέχεια ακολούθησε η προοδευτική πορεία στην Κ15 και οι εμπειρίες στα πρωταθλήματα της Super League, ενώ πέρυσι ανέβηκε στην ομάδα Κ17 και τον Φεβρουάριο του 2025 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Σερραίους. Τον Μάϊο έκανε το ντεμπούτο του στην Σούπερ Λιγκ σε ηλικία 15 ετών και 8 μηνών και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.