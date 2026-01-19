Έχοντας 3 διαφορετικούς σκόρερ ο Ατρόμητος πήρε το πολύ σπουδαίο διπλό από τον Βόλο με σκορ 0-3.

Με το άνετο «διπλό» του Ατρομήτου στην έδρα του Βόλου ολοκληρώθηκε η δραστηριότητα του τριημέρου για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ με το «διπλό» της άφησε πίσω της τέσσερις ομάδες, ανέβηκε στην 9η θέση και μείωσε την απόσταση από την 8η Κηφισιά στο τρίποντο. Σκόρερ του αγώνα ήταν οι Γιουμπιτάνα στο 2', Μπάκου στο 10' και Τσιγγάρας στο 73' για το τελικό 0-3. Δείτε τα πλάνα με τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις.

