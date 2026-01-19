Παναιτωλικός - Λεβαδειακός: Ο Λιάγκας το 3-0
Μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου από τον Λεβαδειακό και στο ματς με τον Παναιτωλικό. Η ομάδα της Βοιωτίας προηγήθηκε 2-0 στο 10' με τα γκολ του Κωστή στο 3' και του Μπάλτσι στο 10' και στο τέλος του ημιχρόνου πέτυχε δύο ακόμα, αλλά μέτρησε το ένα...
Στο 44' ο Μπάλτσι από αριστερά έβγαλε τη σέντρα και ο Λιάγκας με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Κουτσερένκο για το 0-3.
Ο Λιάγκας πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, έγινε ο 12ος διαφορετικός σκόρερ για την ομάδα της Βοιωτίας, η οποία έφτασε τα 42 γκολ σε 17 ματς!
Στο 45'+2' ο Τσάπρας γύρισε από δεξιά και ο Πεντρόσο απλά έσπρωξε τη μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο, ο σκόρερ ήταν εκτεθειμένος και το γκολ ακυρώθηκε με χρήση VAR.
