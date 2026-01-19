Με τέσσερις απουσίες η σημερινή προπόνηση

Οι ποδοφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν κανονικά την επομένη της άσχημης ήττας από την ΑΕΛ Novibet. Τέσσερις οι απουσίες για τον Μανόλο Χιμένεθ.

Την επομένη της ήττας με 1-0 από την ΑΕΛ Novibet οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον εντός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (25/01-16:00) για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Εκείνοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια αγωνιστικής μορφής για το δεύτερο γκρουπ. Οι «κίτρινοι» είχαν τέσσερις απουσίες στην σημερινή προπόνηση.

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ο Χαμζά Μεντίλ έκανε θεραπεία και ατομικό, ο Τίνο Καντεβέρε θεραπεία, ενώ ο Φρέντρικ Γένσεν παρέμεινε εκτός λόγω ίωσης.

Την Τρίτη (20/01) ο Μανόλο Χιμένεθ έχει δώσει ρεπό στους ποδοσφαιριστές κι εκείνοι θα επιστρέψουν την Τετάρτη (21/01).