ΠΑΟΚ: Καθησυχαστικά μηνύματα για Μεϊτέ ενόψει Μπέτις
Καθησυχαστικά ήταν τα μηνύματα που έβγαιναν από τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ (3-0) αναφορικά με την αναγκαστική αλλαγή του Σουαλιό Μεϊτέ και την κατάστασή του ενόψει της κρίσιμης ευρωπαϊκής συνέχειας.
Οι άνθρωποι του Δικεφάλου τόνιζαν πως, σε πρώτη φάση, δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για τον Γάλλο χαφ, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και προτιμήθηκε να αποσυρθεί προληπτικά. Η αλλαγή είχε περισσότερο χαρακτήρα προστασίας, ώστε να μη ρισκαριστεί η συμμετοχή του σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι εξετάσεις που θα ακολουθήσουν τη Δευτέρα (19/1) θα δείξουν με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος, ωστόσο το αρχικό feedback είναι θετικό.
Στον ΠΑΟΚ άφηναν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να πρόκειται απλώς για κάποιες ενοχλήσεις από την επιβάρυνση των τελευταίων ημερών και όχι για κάτι σοβαρό.
Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση του Μεϊτέ θα αξιολογείται καθημερινά, με φόντο τον εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης (22/1 – 19:45) για τη League Phase του Europa League απέναντι στην Μπέτις, όπου η παρουσία του θα είναι εξαιρετικά σημαντική για τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου.
