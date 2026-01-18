Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0.

Ο Δημήτρης Χατσίδης έκανε εκπληκτικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ στο ματς με τον ΟΦΗ και ο Δικέφαλος επικράτησε άνετα 3-0 με τα γκολ των Πέλκα, Τάισον, Γιακουμάκη.

Ο 19χρονος, γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006, εξτρέμ του Δικεφάλου, ο οποίος είναι στην ομάδα από το 2013 ήταν μέσα και στα τρία γκολ της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο.

Στο πρώτο, στο 18' σούταρε με το αριστερό, ο Χριστογεώργος απέκρουσε προσωρινά και ο Πέλκας από κοντά άνοιξε το σκορτο 40' ο Χατσίδης πήρε από τον Ζαφείρη,

Στο 40' ο Χατσίδης πήρε από τον Ζαφείρη, έδωσε στον Τάισον και ο Βραζιλιάνος έγραψε με πλασέ από κοντά το 2-0.

Στο 43' ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ με φοβερή προσποίηση και κάθετη βρήκε τον Γιακουμάκη, ο οποίος έσκαψε τη μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο, ο Κωστούλας δεν μπόρεσε ν' απομακρύνει κι έγινε το 3-0.

Τα highlights του αγώνα