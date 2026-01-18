Χιμένεθ: «Ο κόσμος απέδειξε ότι είναι σε υψηλό επίπεδο»

Ο Μανόλο Χιμένεθ διαχώρισε μόνο τους οπαδούς του Άρη που βρέθηκε στην AEL FC Arena έπειτα από την ήττα των «κίτρινων».

Μιλώντας στην Cosmote TV o Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στο «δώρο» της ομάδας του στην ΑΕΛ NOVIBET στο ξεκίνημα του αγώνα καθώς επίσης και στη δυσκολία που αντιμετώπισε στη δημιουργία, αποθεώνοντας τους οπαδούς του Άρη. «Θεωρώ ότι αυτό το οποίο επί της ουσίας έπαιξε ρόλο ήταν το γρήγορο γκολ που δώσαμε στον αντίπαλο. Το δεύτερο μεγάλο μας πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες για γκολ. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον κόσμο της ομάδας ο οποίος, όχι μόνο σήμερα αλλά γενικά στα εκτός έδρας παιχνίδια, είχε έντονη παρουσία αποδεικνύοντας ότι αυτός είναι υψηλού επιπέδου».

Εκεί ρωτήθηκε για το πώς θα πρέπει η ομάδα του να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. «Να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να ανασυνταχθούμε και να πάρουμε τους βαθμούς. Να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας».