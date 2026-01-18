Ο Βραζιλιάνος δείχνει να είναι η Νο1 προτεραιότητα του Ολυμπιακού σε μία υπόθεση που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Προτάθηκε ο πανάκριβος Καρίσο.

Αντρέ Λουίς. Ένας ακραίος επιθετικός που μονοπωλεί τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού εδώ και μέρες και η Ρίο Άβε τον κοστολογεί με ένα ποσό στα 20 εκατ. ευρώ. Για τον Λουίς η Μπενφίκα έσπευσε να διαψεύσει τις πορτογαλικές πηγές περί επαφών της με τον μάνατζερ του παίκτη.

Από την άλλη ο Ολυμπικαός παρακολουθεί την υπόθεση αυτή. Πρακτικά η αναμονή έχει να κάνει με το που θα κάτσει η... μπίλια και το εάν υπάρχουν πολύ σοβαροί διεκδικητές για τον παίκτη ή όχι. Εάν τελικώς δεν προκύψουν ομάδες που να πλησιάζουν τα 'θέλω' της Ρίο Άβε τότε μπορεί να ανοίξει μία διαφορετική προοπτική σε σχέση με τους Πειραιώτες σε ένα story που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.

Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό έχει προταθεί και ο 19χρονος εξτρέμ της Βελέζ, Μαχέρ Καρίσο. Ανερχόμενος και σούπερ ταλαντούχος παίκτης που κοστολογείται όμως 15+ εκατ. ευρώ από τον σύλλογό του και τον έχουν στο στόχαστρό τους και μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Καρίσο είναι αριστεροπόδαρος και το 2024-2025 είχε 35 αγώνες με 10 γκολ και 1 ασίστ.