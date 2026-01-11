Αντρέ Λουίς: Πόσο κοστολογεί η Ρίο Άβε τον εξτρέμ που έχει συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό
Ο Αντρέ Λουίς είναι ένα από τα ουκ ολίγα ονόματα που έχουν συνδεθεί ρεπορταζιακά με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Στα 23 του χρόνια ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που ανήκει στην ομάδα της Ρίο Άβε, έχει φέτος 18 ματς με 7 γκολ και 6 ασίστ και συνδέεται εδώ και αρκετή ημέρες και με τους Πειραιώτες.
Οι τελευταίες πληροφορίες από την Πορτογαλία και την O Jogo και με αφορμή το έντονο και επίμονο ενδιαφέρον της Μπενφίκα κάνουν λόγο και για το σκέλος της κοστολόγησης του παίκτη από την Ρίο Άβε. Η ομάδα του τον κοστολογεί με ένα ποσό τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ, γεγονός που έχει... ζορίσει ακόμα και την Μπενφίκα που τον έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα της.
