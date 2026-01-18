Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε μία συνέντευξή του ανέλυσε και το πώς προσεγγίζει το θέμα των μεταγραφών.

Ο έμπειρος τεχνικός ήταν που μίλησε στο κανάλι των Νέων στο Youtube. Στο ξεκίνημα των δηλώσεών του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκάλυψε τον τρόπο που τον προσέγγισε ο Ολυμπιακός πριν από περίπου δύο χρόνια: «Η αλήθεια είναι πως δεν είχα πολύ χρόνο για να το αποφασίσω. Με πήρε τηλέφωνο ο μάνατζερ μου, ο Ινιάκι (Ιμπάνιεθ) και μου είπε πως υπάρχει αυτή η πρόταση από τον Ολυμπιακό και έχεις δύο ώρες για να απαντήσεις».

Όπως είπε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να τηλεφωνήσει στη γυναίκα του που εκείνη την ώρα βρισκόταν με την αδερφή της: «Της είπα πως έχουμε αυτή την πρόταση και διορία δύο ωρών. Δεν είχαμε πολλά να πούμε και ούτε χρόνο να το σκεφτούμε πολύ. Ήταν ένα ναι ή ένα όχι».

Ο Μεντιλίμπαρ συμβουλεύτηκε μετά και 2 φίλους του που είχαν περάσει από τον Ολυμπιακό: «Τον Ερνέστο (Βαλβέρδε) και τον Μίτσελ και οι δύο μου είπαν να πω ναι. Μέσα σε 20 λεπτά το πήρα απόφαση πως αυτή είναι η επόμενη μου πρόκληση. Ήμουν 4-5 μήνες εκτός προπονήσεων μετά την αποχώρηση μου από την Σεβίλλη και δεν χρειάστηκα πολύ για να επιστρέψω».

Σχετικά με τις μεταγραφές ο κόουτς του Ολυμπιακού στάθηκε στο σκεπτικό του μετά από σχετική ερώτηση λέγοντας πώς «ξέρω πως στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις καλές μεταγραφές και να υπογράψεις παίκτες που θα ταιριάξουν στην ομάδα σου».

Ο ίδιος έδωσε και ένα παράδειγμα με την επισήμανση ότι «μπορεί να φέρεις έναν παίκτη που τον έχεις δει να παίζει στην Αργεντινή και τον έχεις δει να παίζει πάρα πολύ καλά. Παίζει καλά όμως στην συγκεκριμένη ομάδα, με τους συγκεκριμένους συμπαίκτες, στο συγκεκριμένο στυλ και στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Αν τον φέρεις εδώ, τόσα χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να παίξει σε τελείως διαφορετικές συνθήκες, σε άλλο σύστημα, σε άλλο πρωτάθλημα με άλλους συμπαίκτες, δεν ξέρεις αν θα προσαρμοστεί και τι μπορεί να προσφέρει. Με αυτή την έννοια προτιμάω αυτούς που γνωρίζω καλά, από αυτούς που δεν γνωρίζω».

Συμπλήρωσε δε πώς «νομίζω πως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα είναι αυτό που συμβαίνει στην Αγγλία. Οι ομάδες εκεί έχουν πολλά χρήματα και ξοδεύουν πάρα πολλά για μεταγραφές, όμως πάρα πολύ λίγες είναι οι επιτυχημένες. Δεν ξέρεις ποτέ όταν παίρνεις έναν παίκτη, όσο καλά χαρακτηριστικά και αν έχει αν θα μπορέσει να τα βγάλει εδώ. Νομίζω πως η πιο δύσκολη δουλειά που μπορείς να κάνεις στο ποδόσφαιρο είναι οι μεταγραφές, το να επιλέξεις παίκτες και ακόμα και αν τους επιλέξεις καλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι σίγουρος πως θα βγουν σε καλό».

Ως προς την σχέση του με τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη τόνισε πώς «η σχέση μου με τον πρόεδρο είναι πολύ καλή. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο μεταξύ μας για να μιλάμε και όταν μιλάμε δε λέμε και πάρα πολλά πράγματα γιατί εγώ δεν μιλάω ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά και ο πρόεδρος δεν μιλάει ισπανικά. Ούτε είναι πολύ συχνές και μεγάλες οι συζητήσεις μας, όμως υπάρχει σεβασμός. Ο πρόεδρος σέβεται τον προπονητή και ο προπονητής σέβεται τον πρόεδρο. Επίσης είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος.

Τα πράγματα έως τώρα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Οι κακές στιγμές είναι λίγες, όμως όλες τις φόρες που μου πρότεινε την ανανέωση ήταν μετά από κακές στιγμές και αυτό για κάποιο λόγο συμβαίνει».