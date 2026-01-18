Η τηλεκατευθυνόμενη γκολάρα του Σαντίνο Αντίνο με την Αργεντινή στο Μουντιάλ U20 (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Ρόλλας
Η θητεία του Σαντίνο Αντίνο στην Εθνική ομάδα της Αργεντινής και το ξεχωριστό γκολ στο Μουντιάλ U20.

Με την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο ο Παναθηναϊκός θα έχει στο ρόστερ του ένα από τα μεγάλα ταλέντα της Αργεντινής, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός οτι αποτελεί σταθερό μέλος της U20 της χώρας του.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο 20χρονος μεσοεπιθετικός είναι συνεχώς στις κλήσεις, μετρώντας 14 συμμετοχές, οι οποίες συνοδεύτηκαν από 2 γκολ και 3 ασίστ.

Φυσικά, εξαίρεση στις κλήσεις του Chulu δεν αποτέλεσε το πρόσφατο Μουντιάλ U20 που διεξήχθη στην Χιλή από τις 27 Σεπτεμβρίου έως και τις 19 Οκτωβρίου. Εκεί ο Ντιέγκο Πλασέντε τον χρησιμοποίησε στα 5 από τα 7 της Αργεντινής τον Σαντίνο, χρίζοντας τον βασικό στο παιχνίδι των ομίλων με την Ιταλία, όπου η ομάδα του κέρδισε με 1-0.

Αυτό όμως που δεν θα ξεχάσει είναι το ματς με την Αυστραλία, όπου μπήκε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 95' πέτυχε ένα απίθανο γκολ με σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Θυμίζουμε πως η Αργεντινή έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, όπου γνώρισε την ήτα με 2-0 από το Μαρόκο.

     

