Στην παρούσα φάση στον Ολυμπιακό, ξέχωρα από την μεταγραφική κινητικότητα, υπάρχουν 4 παίκτες που έχουν πιθανότητες να φύγουν ως δανεικοί.

Βρισκόμαστε ακόμα στις 17 Γενάρη και από την στιγμή που υπάρχει κινητικότητα επί των μεταγραφικών στον Ολυμπιακό θα πρέπει να αναμένουμε εξελίξεις εντός των επόμενων ημερών. Τώρα σε σχέση με τις θέσεις τα δεδομένα είναι γνωστά και καταγεγραμμένα.

Οι θέσεις προς ενίσχυση είναι αυτές των στόπερ, ακραίου μπακ, δημιουργικού χαφ και εξτρέμ. Κατά τα άλλα σε αυτήν την φάση υπάρχουν 4 υποψήφιοι για δανεισμό από το ρόστερ των Πειραιωτών. Από την άμυνα είναι κυρίως ο Μάνσα με τον Μπρούνο (με την περίπτωση του Νιγηριανού να είναι τέτοια που εάν προκύψει πολύ καλή πρόταση για πώληση μπορεί να ανοίξει και αυτή η κουβέντα), από τον άξονα ο νεαρός Σιπιόνι και από τους παίκτες της γραμμής κρούσης ως επί το πλείστον ο Γιαζίτζι.

Όχι ότι ποδοσφαιριστές σαν τον Στρεφέτσα έχουν αποδώσει, απλώς ο Τούρκος είναι και παίκτης που διαφαίνεται ότι θα ήταν καλύτερο για αυτόν να βρεθεί αλλού για να παίζει σαφώς πιο πολύ. Ανάλογα με το ποιός εξ αυτών των παικτών αποχωρήσει θα υπάρξει και η σχετική μεταγραφική ανάγκη ή κίνηση.

Επί του αριστερού μπακ πάντως ο Βραζιλιάνος Κουιαμπάνο (που ανήκει στην Φόρεστ) είναι μία λύση έτοιμη να ενεργοποιηθεί εφόσον φύγει ο Μπρούνο. Όσο για τον Τσιμίκα οι πληροφορίες από την Ιταλία εμμένουν για το μεταγραφικό φλερτ του με τον Ολυμπιακό και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πηγές το θέμα περί ενδιαφέροντος είναι υπαρκτό.