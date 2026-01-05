Ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να φτάσει έως και τις τέσσερις μεταγραφές τον Ιανουάριο, αλλά αυτές τις μέρες οι βασικές προτεραιότητες είναι δύο.

Βρισκόμαστε στις 5 Γενάρη και δεν υπάρχει κάτι κλεισμένο από πλευράς Ολυμπιακού ως προς το μεταγραφικό του πεδίο. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με έναν οργανισμό όπως ο Ολυμπιακός, που ασχολείται με μεταγραφές όλο το χρόνο, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο και ειδικά σε μία τέτοια χρονική στιγμή.

Σε αυτήν την φάση τα δημοσιεύματα ειδικά για ένα διάστημα έπεφταν... βροχή κυρίως για την θέση του εξτρέμ. Κανένας εκ των εξτρέμ που έχουν γραφτεί δεν δείχνει προς ώρας εφικτός και ειδικά παίκτες όπως ο Αρίας είναι και ιδιαίτερα ακριβοί. Κινητικότητα για τον εξτρέμ ωστόσο υπάρχει οπότε δεν πρέπει να αποκλειστεί εντός των προσεχών ημερών να προκύψουν νεότερα.

Ως προς τον αριστερό μπακ: σιγουριά για πληροφορίες που προέρχονται από την Τουρκία δεν υπάρχει ποτέ. Η Τραμπζονσπόρ φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι και στον Ολυμπιακό σύμφωνα με το ρεπορτάζ δείχνουν θετικοί στο να αποχωρήσει για να έρθει άλλος παίκτης. Ένας υποψήφιος - του οποίου το όνομα έχει συνδεθεί και παλαιότερα με τον Ολυμπιακό - είναι ο 22χρονος Βραζιλιάνος Κουιμπαϊάνο, που ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Είχε δοθεί δανεικός στην Μποταφόγκο και επιστρέφει από τον δανεισμό του, ωστόσο κάτι... κλειδωμένο δεν υπάρχει ούτε ως προς αυτήν την περίπτωση.

Εκτός αυτού πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ίτι στον Ολυμπιακό έχουν λίστα για τους αριστερούς μπακ έτσι ώστε εφόσον χρειαστεί να κινηθεί γρήγορα η ομάδα για παίκτη να το πράξει, πάντα με το ΟΚ του κόουτς Μεντιλίμπαρ. Όσο για τις άλλες δύο θέσεις που μπορεί να υπάρξει ενίσχυση; Είναι αυτές του στόπερ και του δημιουργικού χαφ.