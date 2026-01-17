Ο Σϊμος Μήτογλου με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε την ΑΕΚ και τους φιλάθλους της.

Ο Σίμος Μήτογλου αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ, καθώς αποχώρησε ως ελεύθερος με προορισμό τον Ατρόμητο. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς και ήταν από την αρχή της σεζόν εκτός πλάνων.

Ο υψηλόσωμος στόπερ με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Δικέφαλο και τους φιλάθλους της ομάδας.

Ο 26χρονος σέντερ μπακ έχει 77 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα, με πέντε γκολ, ενώ πριν πάει στην Ένωση, το 2021, αγωνιζόταν στο Βόλο. Φυσικά ήταν μέλος της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα που έκανε το νταμπλ τη σεζόν 2022-23.

Η ανάρτηση του Μήτογλου

«Ευχαριστώ πολύ την ΑΕΚ και τους φιλάθλους της για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε, με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2023.

Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία!».