Παναθηναϊκός: Η ώρα άφιξης του Αντίνο την Κυριακή (18/01)
Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Σαντίνο Αντίνο θα βρίσκεται στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και συγκεκριμένα στις 15:15, ερχόμενος από την Ισπανία.
Από το Gazzetta πληροφορηθήκατε το απόγευμα της Παρασκευής (16/01) με υπευθύνοτητα την ημέρα και την ώρα που έπεσαν οι υπογραφές κι έπειτα όλες τις λεπτομέρειες για το παρασκήνιο της μεταγραφής του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ, που κόστισε στον Παναθηναϊκό 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του, χώρια τα επιπλέον χρήματα που πήραν οι μάνατζέρ του, τα οποία κυμαίνονται λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.
Εκείνος, λοιπόν, θα φτάσει στην Αθήνα το απόγευμα της Κυριακής (18/01) ώστε να περάσει ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά να βάλει την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει με τους ανθρώπους του «τριφυλλιού».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.