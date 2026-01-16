Μειώνονται οι ελπίδες για Τζούρισιτς στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σήμερα ο Φίλιπ Τζούρισιτς, που θεωρείται ακόμη αμφίβολος για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στην ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός, μετά την άνετη πρόκριση επί του Άρη στο Κύπελλο, συνέχισε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία του για τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (18/01-21:00) στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» έκαναν προθέρμανση στο «Γεώργιος Καλαφάτης», προχώρησαν σε ασκήσεις τακτικής και παιχνίδι, με σαφή προσανατολισμό στο επερχόμενο ντέρμπι απέναντι στην Ένωση, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την προπόνηση δεν ακολούθησε ο Ντέσερς, που γύρισε από τις διεθνείς υποχρεώσεις του με την Νιγηρία και συνεχίζει κανονικά την θεραπεία του, αλλά και ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα και παραμένει αμφίβολο το αν θα είναι στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ για την αναμέτρηση της Κυριακής.