Επίσημα στον Ατρόμητο ο Μήτογλου!

Ο Ατρόμητος προχώρησε σε μία ακόμη μεγάλη μεταγραφή, εντάσσοντας στο ρόστερ του τον Γεράσιμο Μήτογλου.

Ο Ατρόμητος κινείται σαν «σίφουνας» στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και το αποδεικνύει για ακόμη μία φορά. Λίγες μόνο ώρες μετά την απόκτηση του Στέφαν Τσούμπερ από την Ζυρίχη, ο σύλλογος από το περιστέρι έκανε δικό του και τον Γεράσιμο Μήτογλου.

Ο Έλληνας αμυντικός που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην ΑΕΚ, ήταν κοντά στην Σαμπντόρια, όμως η μεταγραφή του στην ιταλική ομάδα δεν προχώρησε και έτσι «άνοιξε» ο δρόμος για την απόκτηση του από τον Ατρόμητο. Μάλιστα η Ένωση έχει διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Ο 26χρόνος διεθνής, αδερφός του μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού Ντίνου Μήτογλου, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το αθηναϊκό κλαμπ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και πήρε την φανέλα με το «24».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που από σήμερα είμαι μέλος της οικογένειας του Ατρόμητου. Γνώριζα ότι οι συνθήκες που παρέχονται είναι απόλυτα επαγγελματικές και ανταποκρίνονται σε όσα ζητάει ένας ποδοσφαιριστής και πλέον μπορώ να το δω και ο ίδιος», ήταν τα πρώτα λόγια του Μήτογλου κατα την παρουσίαση του.

Παίκτης της ομάδας μας ο Σίμος Μήτογλου μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Γεράσιμου (Σίμου) Μήτογλου με μεταγραφή από την ΑΕΚ, με τον νέο μας ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Σίμος Μήτογλου (20/10/1999, 1.95μ.) ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ατρόμητου Τριαδίου και του Σάντος Πανοράματος και το 2017 μεταγράφηκε στον Αγροτικό Αστέρα στον οποίο παρέμεινε για δύο χρόνια.

Το 2019 αποκτήθηκε από τον Βόλο και μέσω των εμφανίσεων κέρδισε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2021 στην οποία αγωνιζόταν μέχρι σήμερα και είχε καταγράψει 77 συμμετοχές, σκοράροντας 5 γκολ ενώ κατάφερε να κληθεί και στην Εθνική ομάδα.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας που πήρε τη φανέλα με το νούμερο «24», πραγματοποίησε και τις πρώτες του δηλώσεις στο atromitosfc.gr.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που από σήμερα είμαι μέλος της οικογένειας του Ατρόμητου. Γνώριζα ότι οι συνθήκες που παρέχονται είναι απόλυτα επαγγελματικές και ανταποκρίνονται σε όσα ζητάει ένας ποδοσφαιριστής και πλέον μπορώ να το δω και ο ίδιος.

Θελω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κ. Γιώργο Σπανό, τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο και τον προπονητή, Ντούσαν Κέρκεζ, που έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή και ελπίζω κι εγώ από την πλευρά να τους δικαιώσω για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν.

Από εκεί και πέρα, στόχος είναι να βελτίωσουμε τη βαθμολογική θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος, καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική δυναμική της ομάδας και να βρεθούμε στο τέλος της σεζόν όσο πιο ψηλά γίνεται.

Σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε τον κόσμο μας, τον οποίο τον περιμένουμε δίπλα μας σε κάθε αγώνα για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τον Ατρόμητο».