Προσπαθεί και για Νίκα ο Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος μετά τις επικείμενες μεταγραφές των Τσούμπερ και Μήτογλου παλεύει και την περίπτωσή του Γιώργου Νίκα.

Δυνατό μπάσιμο στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι έχει κάνει ο Ατρόμητος αφού μετά τη συμφωνία με τον Στίβεν Τσούμπερ και Γεράσιμο Μήτογλου παλεύει δυνατά και την περίπτωση του Γιώργου Νίκα.

Οι Περιστεριώτες σκοπεύουν να κάνουν άλλη μια μεταγραφή που θα αφορά τις θέσεις των χαφ. Ο 26χρονος μέσος του Παναθηναϊκού (έχει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2027) είναι μια από τις περιπτώσεις που βρίσκονται ψηλά στη λίστα των «κυανόλευκων» και θα παλέψουν, καθώς ενδιαφέρον γι αυτόν έχουν εκδηλώσει και άλλες ομάδες της Super League.

Ο πολυσύνθετος μέσος είναι εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού, ωστόσο, εξετάζει προτάσεις και από το εξωτερικό, όπου και έχει δώσει προτεραιότητα. Η ομάδα του Περιστερίου έχει μπει στο παιχνίδι και θα διαφανεί αν το φλερτ θα εξελιχθεί σε συμφωνία.

Ο Νίκας μέτρα 9 συμμετοχές τον τελευταίο 1,5 χρόνο με τον Παναθηναϊκό, ενώ έχει συνδέσει την καριέρα του με τον Λεβαδειακό, με τη φανέλα του οποίου κατέγραψε 20 γκολ και 6 ασίστ σε 140 αγώνες