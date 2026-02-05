Ατρόμητος: Ο Πνευμονίδης προ των πυλών
Ο Σταύρος Πνευμονίδης είναι κοντά στον Ατρόμητο. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν έχει πάρει αρκετά παιχνίδια με την πρώτη ομάδα και οι Περιστεριώτες επιθυμούν την απόκτησή του.
Ο 19χρονος (7/8/06) δεξιοπόδαρος εξτρέμ έπαιξε στην αρχή της σεζόν 5 ματς. Αγωνίστηκε κόντρα σε Αστέρα Aktor και Βόλο τόσο στο Κύπελλο, όσο και το πρωτάθλημα με αυτές τις δύο ομάδες, ενώ έπαιξε και στο Champions League με την Πάφο. Από τα τέλη Οκτωβρίου κι έπειτα, όμως, ο Πνευμονίδης δεν έχει αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα. Εχει 12 παιχνίδια με 3 γκολ και 1 ασίστ με τον Ολυμπιακό Β' στη Super League 2.
Ο Ατρόμητος τον έχει ζητήσει και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει στην ομάδα του Περιστερίου με τη μορφή δανεισμού, ώστε ο Καστοριανός εξτρέμ να πάρει κάποια ματς σε πιο υψηλό επίπεδο.
Δείτε ΕπίσηςΑτρόμητος: Παίρνει τον Γκουγκεσασβίλι από τον ΠΑΟΚ
Ο Πνευμονίδης να σημειώσουμε ότι είναι και μέλος της Εθνικής Κ21 κι έχει 4 συμμετοχές και 2 γκολ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.