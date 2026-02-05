Ο Σταύρος Πνευμονίδης αναμένεται να παραχωρηθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό στον Ατρόμητο.

Ο Σταύρος Πνευμονίδης είναι κοντά στον Ατρόμητο. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν έχει πάρει αρκετά παιχνίδια με την πρώτη ομάδα και οι Περιστεριώτες επιθυμούν την απόκτησή του.

Ο 19χρονος (7/8/06) δεξιοπόδαρος εξτρέμ έπαιξε στην αρχή της σεζόν 5 ματς. Αγωνίστηκε κόντρα σε Αστέρα Aktor και Βόλο τόσο στο Κύπελλο, όσο και το πρωτάθλημα με αυτές τις δύο ομάδες, ενώ έπαιξε και στο Champions League με την Πάφο. Από τα τέλη Οκτωβρίου κι έπειτα, όμως, ο Πνευμονίδης δεν έχει αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα. Εχει 12 παιχνίδια με 3 γκολ και 1 ασίστ με τον Ολυμπιακό Β' στη Super League 2.

Ο Ατρόμητος τον έχει ζητήσει και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρήσει στην ομάδα του Περιστερίου με τη μορφή δανεισμού, ώστε ο Καστοριανός εξτρέμ να πάρει κάποια ματς σε πιο υψηλό επίπεδο.

Ο Πνευμονίδης να σημειώσουμε ότι είναι και μέλος της Εθνικής Κ21 κι έχει 4 συμμετοχές και 2 γκολ.