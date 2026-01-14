Κάρλος Χιμένεθ: Κοντά σε συμφωνία ΠΑΟΚ – Ατλέτικο για τον Ισπανό μπακ

Ο ΠΑΟΚ προχωράει σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δανεισμό του Κάρλος Χιμένεθ, με τον 22χρονο δεξιό μπακ να προορίζεται για τον ΠΑΟΚ Β.

Κοντά σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον δανεισμό του Κάρλος Χιμένεθ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, με τον 22χρονο δεξιό μπακ να προορίζεται αρχικά για τη δεύτερη ομάδα του «Δικεφάλου».

Στη συμφωνία των δύο πλευρών θα περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς, στοιχείο που δείχνει ότι ο παίκτης αποκτάται με προοπτική και όχι απλώς ως λύση ανάγκης.

Ο Χιμένεθ ανήκει στη Β’ ομάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει τρεις συμμετοχές, όλες ερχόμενος από τον πάγκο, αγωνιζόμενος στην τρίτη τη τάξει κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου (Primera Federación).

Πρόκειται για δεξιό μπακ με καλή φυσική κατάσταση και επιθετικές προδιαγραφές, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Λεβάντε, στην οποία εντάχθηκε από μικρή ηλικία. Στη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο της Βαλένθια, κατέκτησε πρωτάθλημα σε επίπεδο υποδομών και συμμετείχε στο Κύπελλο Πρωταθλητριών Νέων με την ομάδα της Division de Honor.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια με την Ατλέτικο Λεβάντε, σημειώνοντας δύο γκολ, ενώ στις 9 Απριλίου 2023 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη La Liga, στο «Ιπουρούα», απέναντι στην Εϊμπάρ. Την περσινή αγωνιστική περίοδο παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουνιονίστας Σαλαμάνκα, όπου αγωνίστηκε υπό τις οδηγίες του Ντάνι Πονζ, μετρώντας 36 συμμετοχές και ένα γκολ.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο νυν προπονητής του ΠΑΟΚ Β γνωρίζει πολύ καλά τον Χιμένεθ από εκείνη τη συνεργασία και φέρεται να έχει εισηγηθεί την περίπτωσή του στους ανθρώπους του συλλόγου, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Επίσης, ο «Δικέφαλος» προχωράει στην απόκτηση του 16χρονου Απόστολου Σαββίδη από τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έχει ήδη κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ομάδα των Σερρών στην Super League , περνώντας ως αλλαγή στην περσινή αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό για τα Play Out, ενώ αγωνίστηκε και στο φετινό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, και πάλι ως αλλαγή.

Η απόκτηση του, δεν αναμένεται να αφορά μόνο την Κ17, αλλά το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί στις «μεγαλύτερες» ηλικιακά ομάδες, ακόμα και στον ΠΑΟΚ Β.