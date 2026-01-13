Στο Gazzetta διαβάσατε πως ο Μίλαν Ράσταβατς ήταν ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Κρις Κόουλμαν και την Τετάρτη (14/1) θα ξεκινήσει η 3η του θητεία στον Αστέρα AKTOR.

Το Gazzetta σας ενημέρωσε πρώτα πως ο Κρις Κόουλμαν δεν θα συνεχίσει στον Αστέρα AKTOR και πως ο Μίλαν Ράσταβατς είναι ο επικρατέστερος για την αντικατάσταση του. Το μόνο που απομένει για την επιβεβαίωση του ρεπορτάζ είναι οι ανακοινώσεις από πλευράς Αρκάδων, οι οποίες αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη (14/1).

O Σέρβος τεχνικός 16 μήνες μετά την αποχώρηση του από την Τρίπολη και 2,5 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΟΦΗ είναι έτοιμος για την 3η του θητεία, καθώς από την αυριανή προπόνηση θα ξεκινήσει την αποστολή του να βγάλει τους Αρκάδες από την κρίση.

O 52χρονος προπονητής που πρωτοήρθε στην Ελλάδα το 2017 για λογαριασμό της Ξάνθης, στην οποία έμεινε για μια διετία, έγινε κάτοικος Τρίπολης για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο 2019 και στην πρώτη του θητεία έμεινε 2,5 χρόνια στον κιτρινομπλέ πάγκο, ενώ τη δεύτερη σεζόν του έβαλε τους Κιτρινομπλέ στα Play Off της Stoiximan Super League.

Το καλοκαίρι του 2022, μετά από 95 παιχνίδια στους Αρκάδες (31-32-32) επαναπατρίστηκε για τη Βοϊβοντίνα και επέστρεψε στo «Kολοκοτρώνης» ένα χρόνο αργότερα. Στη δεύτερη θητεία του κοούτσαρε σε 39 παιχνίδια (13-7-19) και έφυγε μετά την τρίτη αγωνιστική της περασμένης σεζόν, όταν τον διαδέχτηκε ο Κλοντ Μακελελέ.

Ο Σέρβος κόουτς βρήκε άμεσα τη νέα του επαγγελματική «στέγη», καθώς ανέλαβε τον ΟΦΗ, τον οποίο έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αποκλείοντας μάλιστα τον Αστέρα AKTOR.

Την τρέχουσα σεζόν σε 9 παιχνίδια τους Κρητικούς είχε 4 νίκες - 5 ήττες και οι δυο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους, σε φιλικό κλίμα, καθώς του αναγνωρίστηκε τόσο η πορεία μέχρι τον τελικό, όσο και η είσοδος στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

Αξιοσημείωτο πως οι Αρκάδες θα γίνουν η τρίτη ομάδα του φετινού πρωταθλήματος με δυο αλλαγές προπονητών μετά την ΑΕΛ Novibet (Πετράκης - Μαλεζάς - Παντελίδης) και τον Παναθηναϊκό (Βιτόρια - Κόντης - Μπενίτεθ).