Gazzetta Awards 2025: Οι επιλογές του Χρήστου Ζαφείρη

Οι επιλογές του Χρήστου Ζαφείρη στην ψηφοφορία για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Κάθε μέρα πλησιάζουμε και στην άναδειξη των καλύτερων μέσα από τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet . Οι διαδικτυακές κάλπες παραμένουν ανοιχτές, δίνοντας στους αναγνώστες την ευκαιρία να ψηφίσουν τους κορυφαίους της χρονιάς.

Ο 23χρονος χαφ του ΠΑΟΚ και της Εθνικής Ελλάδος, Χρήστος Ζαφείρης από την πλευρά του έδειξε τις δικές του επιλογές για τους καλύτερους του έτους με τον Βαγγέλη Παυλίδη και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να δίνουν το παρών στις επιλογές του ενώ οι Εθνικές Ομάδες σε Μπάσκετ και Πόλο ήταν οι κορυφαίες ομάδες σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι επιλογές του Χρήστου Ζαφείρη

Αθλητής της Χρονιάς: Βαγγέλης Παυλίδης

Αθλήτρια της Χρονιάς: Ελίνα Τζένγκο

Ομάδα της Χρονιάς (Ανδρών): Εθνική Μπάσκετ Ανδρών

Ομάδα της Χρονιάς (Γυναικών): Εθνική Πόλο Γυναικών

Προπονητής της Χρονιάς: Χάρης Παυλίδης

Αθλητής/Αθλήτρια με Αναπηρία της Χρονιάς: Χαράλαμπος Ταϊγανίδης

Rising Star Άνδρας: Κωνσταντίνος Καρέτσας

Rising Star Γυναίκα: Μαρία Γκίκα