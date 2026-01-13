Ο Άλεξ Κραλ, που απασχολεί έντονα τον Παναθηναϊκό έχει μία μωβ Lamborghini και λατρεύει τα αυτοκίνητα.

Ο Άλεξ Κραλ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού λατρεύει τα ακριβά αυτοκίνητα. Στον λογαριασμό του στο instagram συχνά ανεβάζει φωτογραφίες με supercars και τη σύζυγό του Μαρκέτα Κράλοβα, με την οποία έχει έναν γιο ενός έτους.

Ο 27χρονος διεθνής Τσέχος αμυντικός μέσος έχει μία πανάκριβη μωβ Lamborghini, η οποία το περασμένο καλοκαίρι παρουσίασε πρόβλημα και κλήθηκε η οδική βοήθεια.

Το γεγονός κατέγραψαν περαστικοί κι έγινε θέμα συζήτησης στην Τσεχία. Αρχικά αναφέρθηκε ότι πάρκαρε παράνομα σε διάβαση, αλλά τελικά είχε πρόβλημα, όπως δήλωσε η σύζυγος του Κραλ.

«Ο Άλεξ Κραλ λατρεύει τα γρήγορα αυτοκίνητα. Και η πολυτελής Lamborghini του έτρεχε σαν αστραπή! Τώρα όμως, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής αναγκάστηκε να αποχωριστεί προσωρινά το αγαπημένο του όχημα», έγραψαν τα ΜΜΕ τον περασμένο Ιούλιο.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο το εντυπωσιακό, έντονα μωβ supercar, κατέληξε σε όχημα οδικής βοήθειας. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Βινοχράντι της Πράγας.

Η γυναίκα που τράβηξε το βίντεο αρχικά δεν κατάλαβε καν ότι επρόκειτο για το αυτοκίνητο του γνωστού Τσέχου διεθνή παίκτη, ο οποίος στεκόταν κοντά.

«Δεν είχα ιδέα ότι ήταν κάποιος ποδοσφαιριστής. Απλώς είδα ένα πανάκριβο αυτοκίνητο, Lamborghini, δεν είναι κάτι που βλέπεις συχνά πάνω σε γερανό», έγραψε στο TikTok.

Αμέσως άρχισαν οι φήμες ότι ο Κραλ είχε παρκάρει παράνομα πάνω σε διάβαση πεζών και ότι η αστυνομία διέταξε τη ρυμούλκηση. Όμως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε Μαρκέτα Κράλοβα εξήγησε τι έγινε:

«Δεν συνέβη τίποτα το ιδιαίτερο. Το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια της οδήγησης, οπότε ο Άλεξ σταμάτησε στο πλησιέστερο δυνατό σημείο και περίμενε τον γερανό. Δεν επρόκειτο για παράνομο παρκάρισμα σε διάβαση πεζών»

Το κόστος της Lamborghini

Ο Κραλ έχει μία Lamborghini Huracan STO. Τα τεχνικά της χαρακτηριστικά είναι τα εξής:

Μέγιστη ταχύτητα: 310 χλμ/ώρα

0–100 χλμ/ώρα: 3 δευτερόλεπτα

Κυβισμός κινητήρα: 5,2 λίτρα

Ισχύς: 630 ίπποι

Διάσταση ζαντών: 20 ίντσες

Βάρος: 1.339 κιλά

Κατανάλωση (100 χλμ): 15 λίτρα

Τιμή: 9.500.000 τσέχικες κορώνες, 370.000 ευρώ



