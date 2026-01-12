Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έναν δυνατό προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ ωστόσο την Τετάρτη ίσως μας απασχολήσει και η παράμετρος της διαιτησίας. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ λοιπόν. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και για τους δύο για τα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας την Τετάρτη στο φαληρικό γήπεδο. Ένα νοκ άουτ ματς με έπαθλο την πρόκριση στην συνέχεια του θεσμού.

Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα ερωτηματικά και θα έχει ξανά απουσίες. Θα του λείψει ο Νο1 στόπερ του (Πιρόλα) ενώ παραμένει ως ερωτηματικό ο Ποντένσε (ο Νο1 εξτρέμ του) και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Φυσικά θα υπάρχουν και οι κλασικές απουσίες του βασικού του στράικερ Ελ Καμπί, όπως και του αριστερού του μπακ, Μπρούνο, λόγω του Copa Africa.

Με αυτά τα δεδομένα το αγωνιστικό βάρος θα πέσει ξανά σε γνώριμα πρόσωπα: Έσε, Μουζακίτη, Ζέλσον, Τσικίνιο και Ταρέμι. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί άπαντες σε αυτήν την... μάχη. Θα πρέπει να πάρει το 100 τις 100 απ' όλους τους παίκτες του: από τον Τζολάκη μέχρι τον Καλογερόπουλο. Από τον Έσε μέχρι τον Στρεφέτσα. Απ' όλους. Γιατί όσο σημαντικός και βασικός στόχος είναι το Κύπελλο για τον Ολυμπιακό άλλο τόσο είναι και για τον ΠΑΟΚ.

Κεφάλαιο διαιτησίας: Ή όλα θα κυλήσουν ομαλά ή θα ακολουθήσει... χαμός

Με αφορμή την συνάντηση αρκετών Ενώσεων σε εστιατόριο στην Κηφισιά γράφτηκαν πράγματα και θαύματα. Ακόμα και ακρότητες και αναφορές που σε κάνουν να απορείς. Είναι πάντα θεμιτό και λογικό να υπάρχουν τέτοιες ζυμώσεις, επαφές και διεργασίες, είτε αυτό μπορεί να αφορά ένα νέο και συνασπισμένο μέτωπο ως προς τις Ενώσεις είτε μία αντιπολιτευτική τάση απέναντι στην Ομοσπονδία για συγκεκριμένα ζητήματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτά συνέβαιναν από πάντα και θα συνεχίσουν να γίνονται.

Άλλωστε πάντα μία διοίκηση της ΕΠΟ πάντα χρειάζεται την πλειοψηφία των Ενώσεων για να είναι δυνατή και να μπορεί να υλοποιεί όσα θέλει. Όσο και να αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στα χρόνια οι Ενώσεις παραμένουν ένα σημείο - κλειδί. Από την στιγμή δε που η συγκεκριμένη συνάντηση είχε να κάνει και με την διαιτησία η αμέσως προηγούμενη αγωνιστική στην Stoiximan Super League 1 δεν βοήθησε στο να εκτονωθεί η κατάσταση. Το αντίθετο.

Και επειδή υπάρχει η θέση του Ολυμπιακού για ελίτ (και ξένο προφανώς) διαιτητή στο ματς του με τον ΠΑΟΚ, όπου ορίστηκε ο Τσακαλίδης εάν τα πράγματα δεν πάνε διαιτητικά καλά τότε θα έχουμε νέο... χαμό και έναν καινούριο κύκλο αντιπαράθεσης με βασικό άξονα την διαιτησία φυσικά. Στο τέλος της ημέρας πάντως σχεδόν όλοι οι μεγάλοι φέτος έχουν παράπονα από την διαιτησία και τον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά. Και επειδή η Τετάρτη είναι κοντά ας περιμένουμε να δούμε την συνέχεια.