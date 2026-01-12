Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός κοιτάει την περίπτωση του Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου.

Η γερμανική ιστοσελίδα «kicker» ανέφερε σ' ένα σύντομο ρεπορτάζ της πως ο Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Ο 27χρονος Τσέχος κεντρικός μέσος έχει περιορισμένο ρόλο στην γερμανική ομάδα έχοντας πραγματοποιήσει μόλις δέκα συμμετοχές την φετινή σεζόν παίζοντας για περισσότερα από 230 λεπτά.

Το συμβόλαιό του με την γερμανική ομάδα λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι οπότε η περίπτωσή του γίνεται έτσι πιο προσιτή. Στο παρελθόν εκείνος έχει φορέσει τις φανέλες των Σλάβια Πράγας, Τέπλιτσε, Γουέστ Χαμ, Σπαρτάκ Μόσχας, Σάλκε και Εσπανιόλ.

Τον καιρό που πουλήθηκε από την Σλάβια Πράγας στην Σπαρτάκ Μόσχας αντί 12 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019 έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου της τσεχικής πρωτεύουσας.