Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που έμεινε πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό και τις αρχές της μετά τη διακοπή και για τον Νίκολιτς και τους παίκτες που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν.

Σε καμία ομάδα του πλανήτη που βρίσκεται σε φόρμα δεν αρέσουν οι διακοπές. Ο ρυθμός χάνεται, οι αυτοματισμοί δεν είναι οι ίδιοι και η ενέργεια πέφτει. Προφανώς υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όμως είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και αυτό συνέβη στην περίπτωση της ΑΕΚ. Οι κιτρινόμαυροι σίγουρα είχαν μια ανάγκη να πάρουν ανάσες καθώς στα τελευταία ματς του 2025 είχαν μείνει από δυνάμεις, μαζί και με τους τραυματισμούς που είχαν προκύψει, ωστόσο το διάστημα των τριών εβδομάδων που μεσολάβησαν εμφανέστατα τους επηρέασε με την επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης.

Η ΑΕΚ ήταν άχρωμη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», χωρίς τις εντάσεις που μας είχε συνηθίσει το προηγούμενο δίμηνο κατά το οποίο έφτασε τις δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Και δίχως έναν παίκτη να ξεχωρίζει δεν μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο από τον βαθμό της ισοπαλίας. Παρά το γεγονός ότι όλα ξεκίνησαν ιδανικά για την Ένωση, η οποία εκμεταλλεύτηκε απόλυτα το ολέθριο λάθος του Τεχέρο παίρνοντας το προβάδισμα με το γκολ του Κοϊτά στο 8'.

Αυτή η εξέλιξη αντί να... χαλάσει το μυαλό των παικτών του Άρη και να λειτουργήσει υπέρ της ΑΕΚ, έφερε το αντίθετο. Οι γηπεδούχοι μέσα σε ένα τρίλεπτο έφτιαξαν τρεις ευκαιρίες σκοράροντας τη μία με τον Γένσεν για να ισοφαρίσουν γρήγορα. Ενδεικτικό ότι η συγκέντρωση των παικτών του Νίκολιτς δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτήν που είχαν πριν τις γιορτές. Δεν είναι όμως μόνο το γκολ της ισοφάρισης, αλλά και ό,τι ακολούθησε, με την Ένωση να παίρνει τον έλεγχο από κάποιο σημείο και μετά αλλά να μην έχει κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα καθώς αδυνατούσε να απειλήσει πέρα από μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν.

Ο Νίκολιτς αναγνώρισε τι πήγε λάθος, το ίδιο και οι παίκτες του

Χωρίς σπιρτάδα, χωρίς καθαρό μυαλό, χωρίς φαντασία στο δημιουργικό κομμάτι οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να φτάσουν στην παραγωγή ευκαιριών καθώς οι τελικές τους ενέργειες ήταν φτωχές από ποιότητα για να καταφέρουν να δημιουργήσουν καθαρές φάσεις. Κι αυτό δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος μετά τις αλλαγές του Νίκολιτς, ο οποίος σωστά έριξε στο παιχνίδι τον Μάνταλο αντί του κακού Πινέδα, προκειμένου να ψάξει κάτι δημιουργικό από τον άξονα, τον Ελίασον αντί του πολύ αρνητικού Ζοάο Μάριο, αλλά και τον Βάργκα αντί του Λιούμπισιτς, ώστε να παίξει με δύο φορ φέρνοντας λίγο πιο πίσω του τον Γιόβιτς.

Όμως παρά τις κινήσεις του Νίκολιτς δεν υπήρξε αποτέλεσμα, καθώς όπως είπε και ο ίδιος αμέσως μετά το τέλος του ματς ούτε ένας παίκτης του συνολικά δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο φινάλε του ματς με τη διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία των Ελίασον και Γιόβιτς και στα... καπάκια με εκείνη του Μάνταλου η ΑΕΚ πήγε να φύγει νικηφόρα από το Βικελίδης. Κάτι που επιβεβαιώνει την απουσία των εντάσεων και της πνευματικής ετοιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τους κιτρινόμαυρους να φεύγουν μόνο με τον βαθμό της ισοπαλίας που είναι αυτό που δικαιούνταν στο τέλος της βραδιάς.

Είναι καλό για την ΑΕΚ που άμεσα έρχεται παιχνίδι και μάλιστα must win, όπως αυτό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να πάρει και ρυθμό που εμφανώς της λείπει. Ο Νίκολιτς με τις δηλώσεις του έδειξε να έχει διαβάσει σωστά τι δεν διέθεταν οι παίκτες του στο Βικελίδης. Μίλησε για έλλειψη συγκέντρωσης, κάτι που δεν είναι σύνηθες για την ομάδα του και είναι ένας προπονητής που γνωρίζει πως να το επαναφέρει. Το ίδιο και οι παίκτες του, όπως γίνεται αντιληπτό από τις δηλώσεις του Πινέδα που ήταν πολύ σωστά επικριτικός πρώτα με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι στο χέρι της ΑΕΚ να ξαναμπεί στην πορεία που βρισκόταν πριν τη διακοπή, ειδικά από τη στιγμή που πλέον οι τραυματισμοί μειώθηκαν στο ελάχιστο και έχει υπάρξει και ενίσχυση με δύο από τις τρεις μεταγραφές που υπήρχαν στον σχεδιασμό της ομάδας για τον Ιανουάριο. Αρχής γενομένης με πρόκριση την Τετάρτη στο Κύπελλο και έπειτα στο πρωτάθλημα στα απαιτητικά ματς που ακολουθούν καθώς τα ντέρμπι πλησιάζουν.