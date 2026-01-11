Η παρακάμερα του Aτρόμητος - Ολυμπιακός από το κανάλι των Πειραιωτών είχε μέσα σε ένα βίντεο 4 και κάτι λεπτών όσα έγιναν πριν και μετά το ματς.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι με το 0-2 επί του Ατρόμητου. Ως γνωστόν οι Ζέλσον και Ταρέμι ήταν οι σκόρερ των Ερυθρόλευκων σε αυτόν τον αγώνα. Η παρακάμερα από το κανάλι των Πειραιωτών είχε ένα βίντεο 4 και πλέον λεπτών με εικόνες πριν τον αγώνα αλλά και μετά. Μεταξύ αυτών υπάρχει και η στιγμή με τους πανηγυρισμούς παικτών - κόσμου όπου ο Τσικίνιο έκανε κίνηση «υπόκλισης» προς τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.