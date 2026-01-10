Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Τα Highlights του 0-2 των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός στο ματς Νο99 του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ νίκησε με σκορ 2-0 τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου.
Ο Ολυμπιακός πήρε το νικηφόρο αποτέλεσμα στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. Επικράτησε με 0-2 του Ατρόμητου στον αγώνα Νο99 του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του και έχοντας ως σκόρερ τους Ζέλσον και Ταρέμι. Στο παιχνίδι αυτό - που είχε φανταστικό τελείωμα στο 0-2 ο Ιρανός στράικερ - είχε δοκάρι ο Ρέτσος για τους Πειραιώτες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.