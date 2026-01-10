Ο Ολυμπιακός στο ματς Νο99 του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ νίκησε με σκορ 2-0 τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός πήρε το νικηφόρο αποτέλεσμα στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1. Επικράτησε με 0-2 του Ατρόμητου στον αγώνα Νο99 του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του και έχοντας ως σκόρερ τους Ζέλσον και Ταρέμι. Στο παιχνίδι αυτό - που είχε φανταστικό τελείωμα στο 0-2 ο Ιρανός στράικερ - είχε δοκάρι ο Ρέτσος για τους Πειραιώτες.