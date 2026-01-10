Ο τεχνικός του Άρη Μανόλο Χιμένεθ δεν έκανε γνωστό ποιους παίκτες θα έχει στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος δεν ανακοίνωσε αποστολή, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον φορ Λορέν Μορόν, που έχει δηλωθεί εδώ και καιρό να εκτίσει την ποινή του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στην ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης αναφέρεται: «Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με την Α.Ε.Κ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Λορέν Μορόν (συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας».