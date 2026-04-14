Για πρώτη φορά από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει στη διάθεσή του όλους τους μέσους ενόψει του αγώνα (18/8) με τον Βόλο.

Ο Άρης πορεύτηκε με μόλις δύο επιλογές στον άξονα (Ράτσιτς – Χόγνκλα) για μεγάλο χρονικό διάστημα γεγονός το οποίο αφαίρεσε κάθε δυνατότητα επιλογής στο αρχικό σχήμα. Ο Φρέντρικ Γένσεν επέστρεψε πριν τη διακοπή λόγω του Πάσχα και πήρε λεπτά συμμετοχής στην πρεμιέρα των Playoff 5-8 απέναντι στον Λεβαδειακό. Πλέον στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου τέθηκε και ο Κώστας Γαλανόπουλος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τενοντίτιδα αλλά συμμετείχε σε μέρος του ομαδικού προγράμματος στις τελευταίες προπονήσεις. Η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του έμπειρου μέσου θα ληφθεί στις επόμενες δύο προπονήσεις, προς το παρόν εκτιμάται όμως ότι είναι σε θέση να προσφέρει ερχόμενος από τον πάγκο.

Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να διαφοροποιήσει το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει του αγώνα με τον Βόλο σε ότι αφορά τον τρίτο παίκτη του άξονα αλλά και τη θέση του Μπενχαμίν Γκαρέ. Στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ο τελευταίος χρησιμοποιήθηκε στη δεξιά πλευρά της επίθεσης και ο Κάρλες Πέρεθ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Η διατήρηση του Γκαρέ στην 11αδα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, δεν ισχύει το ίδιο όμως για τον Κάρλες Πέρεθ, ειδικά αν εκτιμηθεί ότι ο Φρέντρικ Γένσεν είναι σε κατάσταση για να ξεκινήσει στο παιχνίδι.