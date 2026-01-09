Ποια ήταν η οπτική της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφορικά με την συνάντηση των εκπροσώπων Ενώσεων στην Κηφισιά.

Η ΕΠΟ παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις σε επίπεδο Ενώσεων οπότε ήταν λογικό να έχει την προσέγγισή της πάνω στην συνάντηση που έγινε στην Κηφισιά. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας οι άνθρωποί της εισέπραξαν κλίμα σκέτης αποτυχίας ως προς την συνάντηση αυτή και ότι εκεί βρέθηκαν μόνο 8 Ενώσεις. Ήτοι εκπρόσωποι μόνο από 8 Ενώσεις.