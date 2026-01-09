ΕΠΟ: Το κλίμα που εισέπραξαν οι άνθρωποί της ήταν για μία συνάντηση που στέφθηκε με αποτυχία
Ποια ήταν η οπτική της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφορικά με την συνάντηση των εκπροσώπων Ενώσεων στην Κηφισιά.
Η ΕΠΟ παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις σε επίπεδο Ενώσεων οπότε ήταν λογικό να έχει την προσέγγισή της πάνω στην συνάντηση που έγινε στην Κηφισιά. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας οι άνθρωποί της εισέπραξαν κλίμα σκέτης αποτυχίας ως προς την συνάντηση αυτή και ότι εκεί βρέθηκαν μόνο 8 Ενώσεις. Ήτοι εκπρόσωποι μόνο από 8 Ενώσεις.
@Photo credits: ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
