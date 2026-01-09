Η αποστολή του Ατρομήτου, για τον εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό, για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League (10/1,19:30).

O Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα για το 2026. Οι Περιστεριώτες θα υποδεχτούν τον Ολυμπιακό, λίγες μέρες μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να έχει δυο απουσίες και μια επιστροφή.

Κόντρα στους Πειραιώτες δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς και ο Χάρης Τσιγγάρας, ενώ αντίθετα και πάλι διαθέσιμος είναι ο Σάμουελ Μουτουσαμί. Ο Κονγκολέζος χαφ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa, προπονήθηκε κανονικά την Παρασκευή (9/1) και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.

Φυσικά εκτός αποστολής παραμένει ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο οποίος έχει ακόμα έδαφος να καλύψει για την αποθεραπεία του, λόγω του τραυματισμού του στο γόνατο.

Η αποστολή του Ατρομήτου

Αθανασίου, Κοσέλεφ, Χουτεσιώτης, Κίνη, Μουντές, Παπαδόπουλος, Τσακμάκης, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μοτυτουσαμί, Παλμεζάνο, Αϊτόρ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Μπάτος, Τζοβάρας, Τσαντίλα, Φαν Βέερτ