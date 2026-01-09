Ξανά στο τραπέζι ο Παναθηναϊκός με την Γοδόι Κρουζ για την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο. Ανέβηκε η πλευρά του Τριφυλλιού, δεν ισχύει το δημοσίευμα για 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% του παίκτη.

Για ακόμη μία ημέρα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του για να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο από την Γοδόι Κρουζ, έχοντας ως πολιορκητικό κριό την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με τον οποίο έχει φτάσει σε συμφωνία εδώ και μέρες.

Οι συζυτήσεις των δύο πλευρών επανεκκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής και στο Τριφύλλι ελπίζουν να καταφέρουν να βγάλουν άκρη με τον άνθρωπο που μέχρι στιγμής και εκτός κάθε λογικής, «μπλοκάρει» την μετακίνηση του παίκτη στον Παναθηναϊκό. Τον ισχυρό άνδρα της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ.

Στην Αργεντινή και σήμερα δεν σταματούν οι αναφορές. Πριν από λίγο έγινε ένα τιτίβισμα που αναφέρει πως οι «πράσινοι» ανέβασαν την προσφορά τους στα 8 εκατομμύρια ευρώ για το 70% του παίκτη.

Το συγκεκριμένο σενάριο δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει είναι πως ο Παναθηναϊκός και σήμερα, όπως και χθες, βελτίωσε την πρότασή του. Ανέβασε το ποσό της προσφοράς που σε σχέση με εκείνη της Ρίβερ ήταν και είναι πολύ καλύτερη και ανώτερη.

Το θέμα είναι να ανάψει το... πράσινο φως ο Μανσούρ ή έστω να βάλει στο τραπέζι μια λογική αντιπρόταση, ώστε πάνω σε αυτή να χτιστεί μια διαπραγμάτευση που θα οδηγήσει σε deal.